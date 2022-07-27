КАД полностью перекроют на дамбе Петербурга в День ВМФ

В день проведения парада ВМФ будет введен запрет на проезд по КАД через дамбу Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

31 июля 2022 года в Санкт-Петербурге отметят День ВМФ, в честь которого в городе, а также в Кронштадте пройдут парады кораблей. Из-за этого в день праздника на КАД полностью перекроют проезд по дамбе. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В день проведения главного военно-морского парада в Петербурге будет введен запрет на сквозной проезд через Комплекс защитных сооружений от наводнений в обоих направлениях, - сообщили дорожники.

Ограничение будет действовать с 7 часов утра до 17 часов вечера. Однако проехать по дамбе могут только жители Кронштадта, которые заранее оформили пропуска в МФЦ. Наличие пропуска будут проверять сотрудники ГИБДД.

Также по дамбе разрешен проезд для городского пассажирского транспорта и экстренных служб.