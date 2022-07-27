Мальчик на мопеде врезался в машину в Ленобласти

Школьник на мопеде врезался в машину в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области ребенок попал в аварию, катаясь на мопеде. ДТП произошло в час дня 26 июля 2022 года в городе Всеволожск. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- 14-летний ученик 7-го класса школы катался на мопеде "Ирбис Грейс". На пересечении равнозначных дорог он врезался в автомобиль "Ниссан Патфайндер", который ехал справа, - сообщили в полиции.

Авария произошла возле дома 35 по улице Отрадницкой. За рулем машины находилась 36-летняя женщина, которая сразу же вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали с места ДТП в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает детали произошедшей аварии.