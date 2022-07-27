Слепую собаку, простоявшую двое суток на проводах в колодце, спасли в Ленобласти

Слепой пес двое суток простоял на проводах в колодке в Гатчине / Фото: Кошкиспас

Очередная история спасения собаки, упавшей в люк, произошла в Ленинградской области. На этот раз в заточении оказался старый и слепой пес. Он упал в колодец в городе Гатчина, где двое суток простоял на проводах, пока к нему не пришли на помощь волонтеры из организации "Кошкиспас".

- Неведомо каким счастьем на шумном переезде, с пешеходной дорожки кто-то его услышал. Увидеть собаку, не подойдя к люку вплотную, вообще невозможно. По словам заявителей собака там находится два дня, штатные службы отказали, а пока нашли нас, - рассказали активисты.

Пес стоял в люке на проводах. Так он провел два дня, так как на провода нельзя было ни сесть, ни лечь. Спасатели достали собаку из западни. Оказавшись на земле, она сразу же лег и не мог встать на лапы.

Собаку отвезли к автосервису, откуда и поступила заявка. Там ему предоставили еду и кров, чтобы прийти в себя.