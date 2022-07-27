Более 5 тысяч безбилетников поймали в общественном транспорте Петербурга с апреля

Более 5 тысяч безбилетников поймали в общественном транспорте Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2022 года началась реализация новой модели транспортного обслуживания. Помимо того, что в городе появились новые маршруты автобусов и убрали все маршрутки, на многих маршрутах в общественном транспорте убрали кондукторов. Так, с 1 апреля по 24 июля контролеры поймали более 5 тысяч безбилетников. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- В настоящее время штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Петербурга составляет 500 рублей. Его необходимо оплатить в течение 60 дней, - рассказали в комитете.

Если же не оплатить штраф вовремя, дело об административном нарушении будет направлено в суд. А в этом случае "зайцу" уже грозит дополнительное взыскание штрафа в двукратном размере.