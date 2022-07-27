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Общество27 июля 2022 9:01

Станция метро «Черная речка» в Петербурге изменит режим работы с 1 августа

Изменение режима работы станции «Черная речка» связано с ремонтом эскалатора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На "Черной речке" ограничат вход для пассажиров с 1 августа

На "Черной речке" ограничат вход для пассажиров с 1 августа

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пресс-службе метрополитена сообщили о том, что станция метро «Черная речка» в Петербурге изменит режим работы с 1 августа. В вестибюле начнется капитальный ремонт эскалатора. Для этого работники ограничат вход в вестибюль, чтобы не получать столпотворения, а рабочие могли спокойно заниматься ремонтом.

- Работы пройдут с 1 августа по 27 сентября. На протяжении этого времени по рабочим дням вход в вестибюль станции «Черная речка» будет ограничен с 18:00 до 19:00 часов, - рассказали в пресс-службе петербургской подземки.

Разумеется, интервалы ограничения н вход могут быть изменены в зависимости от пассажиропотока, чтобы не создавать затор на станции.

Пассажиров просят заранее продумывать свои маршруты в метро, чтобы не оказываться в заторах.