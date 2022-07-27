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Авто27 июля 2022 9:53

Проезд по проспекту Ветеранов в Петербурге ограничат на два месяца с 29 июля

Ограничения на проспекте Ветеранов продлятся до 30 сентября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На проспекте Ветеранов ограничат движение на два месяца

На проспекте Ветеранов ограничат движение на два месяца

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Государственной административно-технической инспекции предупредили о новых ограничениях на дорогах Санкт-Петербурга, которые вступят в силу с 29 июля 2022 года. Так, на два месяца будет ограничен проезд по проспекту Ветеранов. Также ограничения введут и на улице Маршала Казакова.

- С 29 июля по 30 сентября из-за реконструкции тепловой сети будет ограничен проезд для транспорта по проспекту Ветеранов от Дачного проспекта до улицы Танкиста Хрустицкого, - сообщили в ГАТИ.

На этот же период запланированы работы по ремонту дорожного покрытия в Красносельском районе. Поэтому с 29 июля по 30 сентября будет ограничен проезд по улице Маршала Казакова от улицы Десантников до улицы Доблести.

Автомобилистов просят заранее продумывать свои маршруты, чтобы не стоять в пробках.