Суд отправил под стражу мужчину, напавшего на пациентов больницы в Петербурге

Мужчину, напавшего на пациентов больницы в Петербурге, отправили в СИЗО до 25 сентября / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 27 июля 2022 года отправил под стражу мужчину, который напал с ножом на пациентов городской больницы №33. Обвиняемый в покушении на убийство устроил нападение ночью в хирургическом отделении, ранив сразу четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов Северной столицы.

- Установлено, что обвиняемый без видимого повода ранил ножом четырех пациентов, которые спали в палате. Двум пациентам он нанес по одному удару, третьему три и четвертому не менее четырех ударов, - рассказали в пресс-службе.

Благо, на шум сразу же прибежали врачи и вызвали полицию. Нападавшего быстро задержали и отправили под стражу, а раненным оказали медицинскую помощь.

Сам обвиняемый против меры пресечения не возражал. Он пробудет в СИЗО до 25 сентября. Расследование дела продолжается.