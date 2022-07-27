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Здоровье27 июля 2022 10:38

Детская поликлиника откроется в Мурино в январе

Новая детская поликлиника расположится на Воронцовском бульваре
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Мурино в январе откроют детскую поликлинику

В Мурино в январе откроют детскую поликлинику

Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Мурино в Ленинградской области к январю откроется детская поликлиника. Она расположится на Воронцовском бульваре. Медицинское учреждение область выкупит у застройщика. Такое поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко, пишет Online47.

- На выкуп поликлиники надо направить около 320 миллионов. Я уже написал, что нужно направить эти деньги на социальные инвестиции. А главное, что это деньги, которые мы получили в виде премии за хорошую работу региона, - отметил губернатор.

В первое время поликлиника будет работать как детская. После того, как в Мурино построят и откроют большую поликлинику, рассчитанную на детей и взрослых, отделение на Воронцовском бульваре сделают только для подростков.