Бриг «Россия» примет участие в параде на День ВМФ в Петербурге

Бриг «Россия» примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитый бриг «Россия» примет участие в главном параде на День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, который состоится 31 июля 2022 года. Корабль, который является главным символом праздника выпускников «Алые паруса», пройдет по Неве вместе с военными кораблями. Об этом пишет газета «Петербургский дневник».

- Бриг уже занял свое место в линейке военных кораблей, исторических и парусных судов в створе стрелки Васильевского острова, - пишет издание.

Капитан брига - моряк с 25-летним стажем Олег Николаев. В его экипаж также входят опытные и профессиональные моряки, которые раньше работали на больших парусных судах.

Напомним, что в день проведения парада в Петербурга разведут мосты. Однако точный график разводки еще не сообщался. А для генеральной репетиции 28 июля будут разведены четыре моста.