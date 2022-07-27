Мощи святого воина Федора Ушакова прибыли в Никольский морской собор в Кронштадте

В Никольском морском соборе Кронштадта отслужен молебен по случаю принесения мощей святого праведного воина Федора Ушакова / Фото: Митрополия Петербурга

В Никольском морском соборе в Кронштадте 27 июля 2022 года прошел молебен по случаю принесения мощей святого праведного воина Феодора Ушакова, который является небесным покровителем военных моряков. Службу провел митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также на торжественном мероприятии присутствовали губернатор города Александр Беглов и глава ЗакСа Александр Бельский.

- В канун праздника наших военных моряков приносятся мощи святого праведного воина Федора Ушакова. Он был настоящий воин и настоящий христианин, защищал наше Отечество и веру православную, - отметил градоначальник.

Святыня хранится в Рождество-Богородичном соборе Санаксарского мужского монастыря в Мордовии. Но с 2016 года по традиции в честь праздника мощи привозят в Северную столицу. Тем более, что жизнь Ушакова крепко связана с Петербургом.