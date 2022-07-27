Карту для выступлений уличных музыкантов создадут в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются создать карту мест для выступлений уличных музыкантов. Сейчас комитет по культуре разрабатывает новый законопроект, по которому уличные артисты смогут выступать в городе. Помимо того, что будет прописано юридическое понятие уличного музыкального выступления, появится еще и карта. Об этом 27 июля 2022 года рассказал председатель комитета по культуре Федор Болтин.

- В случае принятия законопроекта, над которым мы сейчас работаем, администрации районом смогут утверждать места, где можно выступать уличным музыкантам, - рассказал Болтин.

Причем эти места будут делиться на две категории: точки, где можно играть только на акустических инструментах, а также места, где можно использовать аппаратуру для усиления звука и барабанные установки.

- На основе этого мы планируем создать карту, которая будет находиться в открытом доступе и будет удобна, как местным музыкантам, так и приезжим, - добавил глава комитета.

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