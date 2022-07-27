Прокуратура занялась живодеркой, избившей лошадь по голове лопатой в Петербурге

Прокуратура начала проверку в отношении живодерки, избившей лошадь по голове лопатой в Петербурге / Фото: Прокуратура СПб

Невероятный акт жестокости по отношению к животному попал на видео. Во социальным сетям разлетелся ролик, на котором девушка огромной лопатой избивает по голове лошадь. Все происходило на одной из конюшен в Парголово в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, скакуна используют для катания туристов и отдыхающих в одном из парков города. Ролик дошел до прокуратуры, которая немедленно начала проверку. Об этом в ведомстве рассказали 27 июля 2022 года.

- Природоохранная прокуратура проводит проверку по ролику о жестком обращении с животными. На записи видно, как коня избивают лопатой, - рассказали в ведомстве.

Специалисты нагрянули на конюшню, где нашли и того самого коня, которого нещадно лупили, а также огромную лопату. На видео, опубликованной прокуратурой, видно, что лошадь худая, а также реагирует на любой шум.

На данный момент проверка продолжается. После будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.