Салют на День ВМФ в Петербурге перенесли на более позднее время

Время салюта на День ВМФ в Петербурге перенесли Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

31 июля 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет главный праздничный парад на День Военно-морского флота. Торжество завершится салютом. Ранее сообщалось, что залпы прогремят ровно в 22:00 часов. Однако в итоги время салюта перенесли на более позднее время. Об этом 27 июля 2022 года рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов.

- День завершится салютом в Петербурге и Кронштадте. Он сдвинут по времени, чтобы мы успели завершить все праздничные мероприятия. Начала салюта в 22:45 часов, - уточнил Касатонов.

Сам салют пройдет на Петропавловской крепости. Будет дано 30 залпов.

Праздник начнется в 11:00 часов 31 июля с залпа пушки на Петропавловской крепости. Но Неве и над Невой пройдет парад военных кораблей, а также военных самолетов и вертолетов. Вечером на Дворцовой площади состоится бесплатный концерт рок-оперы "Юнона и Авось".