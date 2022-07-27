Смольный выделил 250 млн рублей для развития сети газовых автозаправок

На расширение сети газовых заправок выделили 252 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 250 миллионов рублей в виде субсидий выделяют власти Петербурга на развитие сети газовых автозаправок. Деньги смогут получить предприниматели и компании, построившие станцию для заправки транспорта компримированным (сжатым) природным газом – КПГ.

- На предоставление субсидий на 2022 год выделено 252 млн рублей, в том числе 98,28 млн рублей из федерального бюджета и 153,72 млн рублей из бюджета Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Постановление о выделении средств подписал губернатор города. Александр Беглов отметил, что Петербург с 2014 года развивает рынок газомоторного топлива и переводит на него общественный и коммунальный транспорт. Строительство газовых заправок позволяет процессу идти быстрее и проще.