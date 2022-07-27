Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто27 июля 2022 12:35

Смольный выделил 250 млн рублей для развития сети газовых автозаправок

Распоряжение о субсидии подписал губернатор города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На расширение сети газовых заправок выделили 252 млн рублей.

На расширение сети газовых заправок выделили 252 млн рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 250 миллионов рублей в виде субсидий выделяют власти Петербурга на развитие сети газовых автозаправок. Деньги смогут получить предприниматели и компании, построившие станцию для заправки транспорта компримированным (сжатым) природным газом – КПГ.

- На предоставление субсидий на 2022 год выделено 252 млн рублей, в том числе 98,28 млн рублей из федерального бюджета и 153,72 млн рублей из бюджета Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Постановление о выделении средств подписал губернатор города. Александр Беглов отметил, что Петербург с 2014 года развивает рынок газомоторного топлива и переводит на него общественный и коммунальный транспорт. Строительство газовых заправок позволяет процессу идти быстрее и проще.