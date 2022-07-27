Бриг «Россия» изменит цвет парусов на День ВМФ в Петербурге

Цвет парусов брига "Россия" на День ВМФ оставили в тайне Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году в параде в честь Дня Военно-морского флота примет участие бриг «Россия». Он пройдет по Неве 31 июля 2022 года вместе с другими военными кораблями. Однако на этот раз знаменитый по «Алым парусам» бриг изменит цвет своих парусов. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов.

- Бриг «Россия» будет принимать участие в Параде ВМФ. Но цвет парусов мы оставим в тайне. Пусть это будет интригой для зрителей, - рассказал Касатонов.

Напомним, что время праздничного салюта перенесли из-за насыщенной программы. Салют прогремит с 22:45 часов с Петропавловской крепости. Будет дано 30 залпов, а также праздник завершится красочным шоу.

В 22 часов на Дворцовой площади пройдет рок-опера «Юнона и Авось». На сцене выступят Александр Маршал и Валерия Ланская. Вход бесплатный.