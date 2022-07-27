Дом Шрейбера, где снимали «Зимнюю вишню», загорелся в Петербурге

Доходный дом Шрейбера загорелся на Захарьевской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Знаменитый «дом с башнями» - Доходный дом Шрейбера на Захарьевской улице загорелся днем 27 июля. Около 14:20 жители Петербурга заметили дым, поднимавшийся с кровли здания, находящегося на ремонте.

- В капитально реконструируемом здании, по адресу: Захарьевская улица, дом 41 горел утеплитель на площади 20 квадратных метров. В 15:29 пожар локализован, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Сейчас на месте ЧП продолжаются работы, всего в тушении пожар принимало участие 25 человек и пять единиц техники от МЧС. Сведений о пострадавших нет.

Напомним, что Доходный дом Шрейбера был построен в 1906-07 годах по проекту архитектора Вильгельма Ивановича Ван-дер-Гюхта. Здание признано объектом культурного наследия. С 2006 года было расселено под полную реконструкцию с созданием вместо коммунальных квартир элитных апартаментов.

По данным портала CityWalls, в интерьерах дома снимали эпизоды фильмов «Зимняя вишня» с Виталием Соломиным и Ириной Апексимовой, а также американскую версию «ЕвгенияОнегина».