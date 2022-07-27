Смольный поручил снести ларьки в Таврическом саду Петербурга

В Таврическом саду Петербурга снесут ларьки / Фото: КГИОП

В Таврическом саду уберут временные ларьки. Такое решение принял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Небольшие тележки с кофе появились у входов в сад летом 2022 года. Но оказалось, что находятся они там незаконно. Об этом в комитете рассказали 27 июля.

- В ходе осмотра сада было зафиксировано размещение ларьков со стороны Кирочной, Потемкинской и Таврической улиц, - рассказали в комитете.

Как пояснили в КГИОП, в июне компания ООО «Проджетто Итальяно» уведомила ведомство, что собирается установить ларьки. Однако разрешение комитет не выдавал.

В итоге комитет направил иск в Арбитражный суд. После решения суда ларьки должны будут быть убраны в течение 10 дней. В противном случае компании придется выплачивать по 100 тысяч рублей в день за простой.