Кронштадт не будут закрывать от туристов на День ВМФ

Кронштадт не закроют от туристов на День ВМФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк опроверг информацию о том, что в День ВМФ в город будут пускать только местных жителей. От туристов Кронштадт не закрывают, но посмотреть парад можно будет лишь тем, кто приедет на автобусе.

- Мы не закрываем город от гостей, а только для личного транспорта. Мы будем рады видеть всех, только добраться до Кронштадта можно будет на рейсовых автобусах, - заявил Довганюк.

Что касается жителей города-острова, то на их машины уже начали оформлять специальные пропуска.

Для кронштадтцев и гостей будет открыто несколько площадок для просмотра. Не только Южная стенка - корабли и авиацию можно посмотреть с территории Петровского парка, из сквера Инчхон, из парка «Остров фортов». Также большая и удобная площадка оборудована на форте «Константин».

Салют в Кронштадте, также, как и в Петербурге, прогремит не в 22:00, а на 45 минут позже, чтобы фейерверк лучше был виден на фоне темного неба.