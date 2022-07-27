30-тысячный Кировск остался без воды из-за коммунальной аварии

Кировск остался без воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти 30-тысячный город Кировск в Ленинградской области остался без холодной воды. Причиной стала авария на магистральном водопроводе, которая произошла утром 27 июля. Сейчас ее ремонтом занимаются аварийщики, а жителям Кировска предлагают набирать воду из цистерны.

- В связи с аварийными работами в городе Кировск временно приостановлено холодное водоснабжение. Автоцистерна с питьевой водой установлена по адресу: улица Набережная, 1, - сообщает пресс-служба «Леноблводоканала».

Воду обещают вернуть в ближайшее время, а пока жителям Кировска придется немного потерпеть. По всем вопросам они могут обращаться в областной Водоканал: 8 (812) 409-00-01, или в аварийную службу Кировского района: 8 (81362) 75-905.