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Происшествия27 июля 2022 14:42

30-тысячный Кировск остался без воды из-за коммунальной аварии

Местным жителям уже пригнали цистерну
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Кировск остался без воды.

Кировск остался без воды.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти 30-тысячный город Кировск в Ленинградской области остался без холодной воды. Причиной стала авария на магистральном водопроводе, которая произошла утром 27 июля. Сейчас ее ремонтом занимаются аварийщики, а жителям Кировска предлагают набирать воду из цистерны.

- В связи с аварийными работами в городе Кировск временно приостановлено холодное водоснабжение. Автоцистерна с питьевой водой установлена по адресу: улица Набережная, 1, - сообщает пресс-служба «Леноблводоканала».

Воду обещают вернуть в ближайшее время, а пока жителям Кировска придется немного потерпеть. По всем вопросам они могут обращаться в областной Водоканал: 8 (812) 409-00-01, или в аварийную службу Кировского района: 8 (81362) 75-905.