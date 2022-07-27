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Экономика27 июля 2022 14:58

Восьмиэтажный отель построят у Финляндского вокзала

Проект гостиницы на площади Ленина представили на Градсовете
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Напротив Финляндского вокзала могут построить гостиницу. Фото: Яндекс.Карты

Напротив Финляндского вокзала могут построить гостиницу. Фото: Яндекс.Карты

Восьмиэтажное здание гостиницы может появиться напротив Финляндского вокзала. Проект строительства гостиницы был представлен на Градостроительном совете Петербурга. Инвесторы предлагают втиснуть постройку на пустыре между жилым домом в Финском переулке и бизнес-центром «Финляндский» на улице Комсомола.

- Ранее на этом участке располагалась баня и часть доходного дома, снесенные в 1980 году, - пишет «РБК-Петербург». Проект трехзвездочной гостиницы с подземным паркингом был разработан архитектурным бюро «Настас и партнеры». На небольшом участке планируется воздвигнуть здание общей площадью более пяти тысяч квадратных метров половину из которых займут непосредственно номера.

Отметим, что ране в Смольном уже одобряли идею постройки отеля на этом месте, однако тот проект реализован не был.