В Рыбацком водолазы ищут утопленника

В Рыбацком работают водолазы. Фото: vk.com/spb_today

Жители Рыбацкого сообщают о поисках утопленника в Неве. Неподалеку от пристани днем в среду были замечены водолазы МЧС, а также врачи скорой помощи. Рядом стояла пустая машина каршеринга.

- Судя по всему кто-то утонул в гавани, на Рыбацком проспекте. 18, соболезнования родным, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях местные жители отметили, что накануне в районных группах в соцсетях сообщалось о пропаже в этом месте 33-летнего мужчины, который купался в Неве с компанией, но потом так и не вернулся.

- Утром 24 июля в районе яхт-клуба на берегу были обнаружены его вещи. Просим откликнуться свидетелей, - писали близкие мужчины в паблике «РЫБАЦКОЕ – наш район».

Связаны эти два события между собой, или нет, на данный момент не подтверждено. Официальной информации о поисках от МЧС не поступало.