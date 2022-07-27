Проезд по части ЗСД сделают бесплатным в день главной репетиции морского парада и День ВМФ

ЗСД временно сделают бесплатным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проезд по центральной части Западного скоростного диаметра сделают бесплатным. Но лишь на несколько часов и только в течение двух дней. Причиной «щедрости» станет генеральная репетиция и само проведение Главного военно-морского парада.

- На участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении будет организован бесплатный проезд автотранспорта, - сообщает пресс-служба ЗСД.

Но только в период с 10:00 до 14:00 28 и 31 июля.

В время для прохода по Неве боевых судов будет проводиться дневная разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов.

Водителей просят соблюдать внимательность и заранее продумывать маршрут поездки.