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Авто27 июля 2022 16:41

Проезд по части ЗСД сделают бесплатным в день главной репетиции морского парада и День ВМФ

Деньги не будут брать на время разводки четырех мостов на Неве
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ЗСД временно сделают бесплатным.

ЗСД временно сделают бесплатным.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Проезд по центральной части Западного скоростного диаметра сделают бесплатным. Но лишь на несколько часов и только в течение двух дней. Причиной «щедрости» станет генеральная репетиция и само проведение Главного военно-морского парада.

- На участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении будет организован бесплатный проезд автотранспорта, - сообщает пресс-служба ЗСД.

Но только в период с 10:00 до 14:00 28 и 31 июля.

В время для прохода по Неве боевых судов будет проводиться дневная разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов.

Водителей просят соблюдать внимательность и заранее продумывать маршрут поездки.