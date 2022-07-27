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Происшествия27 июля 2022 17:27

Пакет с пистолетом и глушителями нашел на прогулке в лесу житель Ленобласти

Сейчас оружие изучают криминалисты
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В лесу под Приозерском нашли пакет с пистолетом.

В лесу под Приозерском нашли пакет с пистолетом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданную находку сделал на прогулке в лесу житель Приозерского района Ленобласти. Прохаживаясь под сосенками неподалеку от поселка Сосново, он увидел пакет. Мужчина заинтересовался содержимым, но внутри оказалось оружие: пистолет и два глушителя.

- Звонок от обнаружившего пакет 51-летнего мужчины в полицию поступил вечером 25 июля, - пишет «Мойка 78».

Сейчас находка направлена на экспертизу. Специалисты пытаются выяснить, причастно ли оружие к преступлениям. А полицейские устанавливают, кто именно оставил под деревьями загадочный пакет.

Дальнейшие действия правоохранительных органов будут зависеть от результатов оружейной экспертизы.