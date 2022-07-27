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Происшествия27 июля 2022 18:07

Житель Петербурга обманом продал квартиру своей матери

Любящего сына и его подельников задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция поймала петербуржца, продавшего квартиру матери.

Полиция поймала петербуржца, продавшего квартиру матери.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сыщики полицейского Главка вместе с коллегами из Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали троих мужчин, которых подозревают в мошенничестве с квартирой. По данным следствия, один из фигурантов обманом продал жилье свое собственной матери, а двое других помогали искать покупателя.

- 53-летний мужчина в ноябре 2021 года обманным путем оформил договор купли-продажи квартиры по улице Орбели, а затем направил заявление о регистрации права на недвижимость с приложением подложной копии доверенности на свое имя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На сделке удалось «наварить» восемь миллионов рублей, такой ущерб был причинен пенсионерке, ранее владевшей жилплощадью.

Сейчас ее сын задержан, в отношении него возбуждено дело о мошенничестве. Помощники в продаже пока проходят как свидетели.