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Общество27 июля 2022 20:18

Проект строительства ЖК у Пулковского водохранилища представили на Градсовете Петербурга

Малоэтажный комплекс должен появиться на участке между Пулковским, Петербургским и Усть-Славянским шоссе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
У Пулковского водохранилища построят жилой комплекс. Фото: Яндекс.Карты.

У Пулковского водохранилища построят жилой комплекс. Фото: Яндекс.Карты.

27 июля Градостроительный совет Петербурга собрался на очередное заседание. Одним из рассматриваемых вопросов был проект строительства нового жилого комплекса в Шушарах, вблизи от Пулковского водохранилища.

- Рассмотрение архитектурно-градостроительного облика многоквартирных домов со встроенными помещениями, подземными и надземными автостоянками, встроенно-пристроенным объектом дошкольного образования, - говорится в анонсе заседания на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Заказчиком объекта, который расположится на участке между Пулковским, Петербургским и Усть-Славянским шоссе выступает крупная инвестиционно-строительная компания, а проект малоэтажного комплекса выполнен архитектурным бюро «Б2» Феликса Буянова.

Кроме жилья и места для отдыха, к 2028 году – дате завершения строительства, на берегу водохранилища должна появиться пешеходная зона.