Прохладная и дождливая погода будет в Петербурге 28 июля

Дождь и прохлада ждут Петербург 28 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге наступила пора прохладного лета. В четверг, 28 июля 2022 года, в Северной столице не будет жарко, всего около 20 градусов, а также пойдут небольшие дожди. Всему причина влияние циклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена тыловой частью циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон изменится мало и окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух максимально прогреется до 20-22 градусов, по Ленинградской области от 18 до 23 градусов, в зависимости от района. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Пятница также будет дождливой и прохладной, как и предстоящие выходные. В субботу всего около 18 градусов тепла.