Гостиница в виде терема может появиться в Петергофе

В Петергофе могут построить гостиницу в виде терема Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дворцовом пригороде Санкт-Петербурга, в Петергофе может появиться необычная гостиница в виде роскошного терема. Заказчиком выступает компания ООО «Империя СПб», представившая план постройки градостроительному совету. Известно, что архитектором выступает Кирилл Степанов, а само здание планируется разместить на территории парка «Шуваловка».

- Это будет комплекс зданий гостиницы с бассейном. Они разместятся по адресу: дом 111, литера А, Санкт-Петербургское шоссе в Петергофе, - говорится на сайте градостроительного совета.

Проект необычной гостиницы - это цитирование русской архитектуры. Члены градостроительного совета рекомендовали проработать детали здания, в частности проработать колонны и фронтоны. Также поступило предложение построить гостиницу чуть глубже в парк, чтобы она была дальше от шоссе.