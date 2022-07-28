Мосты разведут в Петербурге для генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ утром 28 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

28 июля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится последняя, генеральная репетиция главного парада ко Дню Военно-морского флота. Военные корабли будут проплывать по Неве утром. Поэтому для них специально разведут четыре моста. Автомобилистам и пешеходам следует учитывать эти обстоятельства и продумывать свои маршруты.

- 28 июля состоится генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ. Для этого будет выполнена дневная разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов с 11:00 до 12:15 часов, - сообщили ранее в "Мостотресте".

Но для пешеходов и автомобилей эти четыре моста закроют уже в 9 часов утра, а снова откроют движение лишь в 14 часов дня. Поэтому пробок и заторов в городе явно не избежать.

Добавим, что ночью все мосты будут разведены по обычному графику без изменений. Как будут разводить мосты на День ВМФ, пока не сообщается.