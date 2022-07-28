Зеленоглазый парень с родимым пятом на лице пропал без вести в Петербурге

Пропавшего без вести парня с татуировкой на руке ищут в Петербурге вторую неделю / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге пропал без вести 20-летний парень с зелеными глазами и родимым пятом на лице. О местонахождении молодого человека ничего не известно с 17 июля 2022 года. Поиски его продолжаются уже 11-й день. На помощь уже пришли волонтеры из организации "Лиза Алерт" и обратились к жителям города.

- Внимание! Помогите найти человека. Пропал Мухаммад даул Даниил Сидикович. Молодой человек ростом 186 сантиметров, зудощавого телосложения, волосы темно-русые, а глаза зеленые, - говорится в описании пропавшего.

Отмечается, что из особых примет у парня татуировка на левой руке. На фото видно, что у него также имеется родимое пятно под левым глазом. Судя по имени, парень иностранец.

В день пропажи был в рубашке с коротким рукавом, в синих шортах и черных кроссовках. Всех, кто видел парня или знает, где он находится, просят позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.