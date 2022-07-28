Движение в центре Петербурга перекрыли для генеральной репетиции парада ВМФ 28 июля

Центр Петербурга перекрыли для генеральной репетиции парада ВМФ 28 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Центра Санкт-Петербурга встал утром 28 июля 2022 года. Утром в городе пройдет генеральная репетиция парада ВМФ, который состоится уже 31 июля. Для этого в Петербурге перекрыли движение по четырем мостам, которые вскоре разведут, а также по набережным вокруг мостов и части Невского проспекта.

- С 9 до 14 часов для пешеходов и автомобилистов не будут доступны Троицкий, Дворцовый, Литейный и Благовещенский мосты. С 11 до 12:15 они вовсе будут разведены для генеральной репетиции ко Дню ВМФ, - рассказали в "Мостотресте".

Также с 9 часов утра до 14 часов дня будут перекрыты все набережные, которые находятся рядом с этими мостами, кроме Петровской на Петроградской стороне. Закрыты Университетская, Дворцовая, частично Английская, Кутузова, Пироговская. На этот же промежуток времени закрыт проезд по Невскому проспекту от Садовой улицы вплоть до самого начала у Адмиралтейства.