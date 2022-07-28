Новую развязку построят между Кудрово и Мурманским шоссе в Ленобласти / Фото: Администрация Ленобласти

В Ленинградской области построят новую развязку между Кудрово и Мурманским шоссе. Это станет новым удобным выездом из города, а также подъезду к будущей станции метро "Кудрово". Об этом 28 июля 2022 года сообщили в администрации 47-го региона.

- Ленобласть заключила контракт на стройку развязки между Мурманским шоссе и Кудрово. Это и новый выезд для города, и подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу со станицей метро, - рассказали в администрации.

Сначала начнутся работы по продолжению Центральной улицы к шоссе. После дорожники займутся реконструкцией путепровода, ведущего к "Меге Дыбенко".

В будущем в Ленобласти запланированы еще две большие стройки дорог: это расширение Колтушского шоссе, а также обход Мурино в створе Пискаревского проспекта.