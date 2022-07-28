Синоптик предупредил о дождях и похолодании до +18 градусов в Петербурге в конце июля

Дожди и похолодание придут в Петербург в конце июля Фото: Артем КИЛЬКИН

Конец июля 2022 года в Санкт-Петербурге не задался погодой. Последние несколько дней в городе будет пасмурно, дождливо и прохладно. Температура в основном будет около 20 градусов, но в субботу плюс 18 градусов станет "потолком". Об этом 28 июля рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- "Тучи сгущаются" над нами, и в предстоящие два дня дождей будет в нашем регионе много, - отметил синоптик.

Значит, самое время доставать зонты и носить их с собой, чтобы не оказаться под проливным дождем. Тем более, что погоду будет совсем нежаркая. Если 28 июля еще прогреется воздух чуть выше 20 градусов, то в субботу, 30 июля, максимум плюс 18. Поэтому привыкшие к жаре горожане могут даже и замерзнуть.

Добавим, что такая погода простоит до середины следующей недели, а после чуть потеплеет.