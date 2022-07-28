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Общество28 июля 2022 7:17

«Магнит» открыл новую сеть магазинов в Петербурге

Новый дискаунтер работает в Петербурге и Ленобласти под названием «Моя цена»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
«Магнит» открывает в Петербурге новую сеть дискаунтеров

«Магнит» открывает в Петербурге новую сеть дискаунтеров

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торговая сеть «Магнит» открыла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области новый дискаунтер. Сеть магазинов с вывеской «Моя цена» начала работать с 27 июля 2022 года. Пока что открылись семь точек, четыре магазина в городе и три в Ленобласти. Об этом пишет «РБК - Петербург».

- Асортимент магазина сформирован преимущественно из товаров «первой цены», а также продукции под собственными торговыми марками. приводит издание слова одного из представителей торговой сети «Магнит» Полины Бородиной.

Ценовая политика в дискаунтере более доступная для всех. В среднем цены в новых магазинах ниже на 15 процентов по сравнению с основными магазинами торговой сети.

Сама сеть уже существует два года. Пилотные проекты были запущены в Самаре, Камышине и поселке Старая Кулатка. Сейчас по всей России уже более 270 магазинов.