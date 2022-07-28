Синоптик рассказал о рекордных температурах летом в Петербурге за последние годы

Синоптик перечислил рекордно жаркие дни летом в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о самых жарких днях летом, которые были зафиксированы за последние годы. Долгое время рекордом считался знойный день 15 июня 1998 года, когда температура воздуха поднялась до 34,6 градусов. Однако в последние годы рекорд был несколько раз побит.

- 28 июля 2010 года, в период второй аномально-жаркой волны, температура воздуха впервые в истории города превысила отметку в плюс 35 градусов, правда всего на 3 десятых. Тогда это казалось невероятным значением…, - рассказал синоптик.

Но прошло десять дней и 7 августа был зафиксирован новый рекорд. По данным ФБГУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в тот день температура поднялась до 37,1 градуса.

А вот жара в 2021 году стала второй по счету рекордов. В июне столбик термометра поднялся до плюс 35,9 градусов.