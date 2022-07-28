Тополь упал на три машины в центре Петербурга

Дерево придавило три машины в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Упавший тополь придавил три машины в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел утром 28 июля 2022 года. Причем, погода в городе стоит безветренная. Несмотря на это огромное дерево треснуло прямо у основания и завалилось на припаркованные машины. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На Лиговском проспекте, дом 44, упал тополь, пострадали три автомобиля: "Ниссан Х-треил", "Фольксваген Поло" и "Тойота Камри", - рассказали очевидцы.

Судя по снимку в социальных сетях, основной удар пришелся только на одну машину, которая стояла ближе к дереву. Два других автомобиля в основном накрыло только кроной.

О том, какие повреждения получили машины, пока не сообщается. Спасательных служб на место ЧП пока никто не вызывал.