Тополь упал на три машины в центре Петербурга

Дерево придавило три машины в центре Петербурга
Фото: СОЦСЕТИ
Упавший тополь придавил три машины в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел утром 28 июля 2022 года. Причем, погода в городе стоит безветренная. Несмотря на это огромное дерево треснуло прямо у основания и завалилось на припаркованные машины. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
- На Лиговском проспекте, дом 44, упал тополь, пострадали три автомобиля: "Ниссан Х-треил", "Фольксваген Поло" и "Тойота Камри", - рассказали очевидцы.
Судя по снимку в социальных сетях, основной удар пришелся только на одну машину, которая стояла ближе к дереву. Два других автомобиля в основном накрыло только кроной.
О том, какие повреждения получили машины, пока не сообщается. Спасательных служб на место ЧП пока никто не вызывал.