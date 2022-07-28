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Происшествия28 июля 2022 8:17

Водитель «Газели» нашел смертельно раненного мужчину и отвез его в поликлинику в Петербурге

Несмотря на медицинскую помощь, раненный скончался
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина скончался от смертельного ранения на руках у врачей в Петербурге

Мужчина скончался от смертельного ранения на руках у врачей в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге водитель "Газели" и врачи скорой помощи пытались спасли жизнь смертельно раненному мужчине. Около 17 часов дня 22 июля 2022 года 52-летний водитель грузового автомобиля подъехал к поликлинике на улице Новоселов. С пассажирской стороны вышел окровавленный мужчина и сразу же упал. Водитель в это время забежал в медучреждение и попросил оказать помощь его пассажиру, а сам уехал.

- У мужчины было ранение ноги. Врачи скорой помощи начали проводить реанимацию, но пациент скончался не приходя в сознание, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Умершим оказался 51-летний петербуржец. Полиция разыскала водителя "Газели". Выяснилось, что он не причастен к ранению мужчины, а просто подобрал того на улице и отвез в ближайшее медучреждение.

Подозреваемого тоже установили. Им оказался ровесник погибшего. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.