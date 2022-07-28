Вирусный гепатит обнаружили у более 5 тысяч жителей Петербурга в 2021 году

Более 5 тысяч жителей Петербурга заразились гепатитом в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 5 тысяч случаев вирусных гепатитов. Это новые выявленные случаи. В основном, у более 95 процентов зараженных, гепатит протекал в хронической форме, но в 4,3 процентах - это была острая форма. Об этом 28 июля 2022 года во Всемирный день борьбы с гепатитом рассказали в управлении Роспотребнадзора города.

- В этиологической структуре вирусных гепатитов в 2021 году преобладает гепатит С. Среди острых форм доля гепатита С составила 43,5 процента, среди хронических форм – 62,6 процентов, - отметили в управлении.

Заболеваемость гепатитом А, который порой называют желтухой, находится на небольшом уровне. В основном им болеют взрослые 30-39 лет. Среди детей чаще болезнь выявляют у малышей до года и 3-6 лет.

Специалисты рекомендуют горожанам прививаться от гепатитов А и В. Увы, от гепатита С вакцины пока нет, так как вирус очень изменчив.