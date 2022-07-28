Транспортный коллапс образовался в центре Петербурга 28 июля

Транспортный коллапс образовался на Лиговском проспекте Петербурга 28 июля Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга транспортный коллапс. Утром 28 июля 2022 года в городе проходит генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, поэтому многие улицы оказались перекрыты. Оказалось, что закрыты для проезда не только набережные и мосты близ Невы, но и Лиговский проспект в сторону Невского проспекта. На это в социальных сетях пожаловались автомобилисты.

- В сторону Московского вокзала у "Галереи" все перекрыто, транспортный коллапс, - пожаловались автомобилисты. - И на Суворовском остановились троллейбусы.

По какой причине оказался перекрыт Лиговский проспект, не сообщается. Для генеральной репетиции его перекрывать не должны били. Однако на фото четко видно, что на дороге стоят конусы, а также машина полиции.

Сейчас Лиговский стоит до Невского от Обводного канала. Такжежесткая пробка на Гороховой улице и на Садовой.