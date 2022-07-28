Проезд по набережным и мостам открыли после репетиции парада ВМФ в Петербурге

Движение по набережным и мостам в Петербурге открыли раньше срока 28 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершилась генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ. Для прогона 28 июля 2022 года перекрыли набережные вдоль Невы, а также разведены четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Перекрытия должны были продлиться с 9 до 14 часов. Однако движение было восстановлено на полтора часа раньше.

- Движение по набережным и мостам открыто, - сообщила с места событий журналист "Комсомолки".

Мосты навели сразу, как закончилась генеральная репетиция. Дорожная полиция сняла перекрытия со всех набережных, по которым проезд был запрещен, и автомобильный поток снова начал движение по оживленному городу.

Напомним, что очередные аналогичные перекрытия произойдут еще 31 июля в День Военно-морского флота.