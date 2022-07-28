Резкий скачок заражений коронавирусом произошел в Петербурге 28 июля

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге подскочила выше 1 тысячи человек в сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге зафиксировали резкий скачок заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 28 июля 2022 года болезнь выявили более чем у 1,1 тысячи человек. Таких высоких показателей не было четыре месяца с конца марта.

- За сутки в Петербурге коронавирус выявили у 1151 человека, что на 21,7 процентов больше, чем было днем ранее, - рассказали в штабе.

Рост заражений стали наблюдать с середины июля. Вместе с этим идет и рост госпитализаций. Если еще 24 июля в больнице оказались 46 человек, то 28 июля уже 130 пациентов.

Также за минувший день 364 человека выздоровели, четыре зараженных скончались в следствии болезни.

В общей сложности в начала пандемии в Петербурге заболели 1 549 437 жителей города, из них выздоровели 1 507 670 человек и скончались 34 312 пациентов.