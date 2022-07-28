Суд отправил в тюрьму водителя, сбившего насмерть девушку на Невском проспекте

Виновнику смертельного ДТП на Невском проспекте дали 10 лет тюрьмы / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге состоялся суд над мужчиной, который пьяным сбил на машине двух человек на Невском проспекте. Одна девушка после этого погибла. Заседание состоялось 28 июля 2022 года в Куйбышевском районном суде. Об этом рассказали в следственном комитете.

- Вечером 15 декабря 2021 года пьяный мужчина за рулем машины Volkswagen Polo гнал по Невскому проспекту от канала Грибоедова в сторону реки Мойки со скоростью более 85 км/ч. На перекрестке с Большой Конюшенной он сбил двух человек, которые переходили проспект по пешеходному переходу за зеленый сигнал светофора, - рассказали в следственном комитете.

В результате погибла 23-летняя девушка. 26-летнего молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Он выжил.

Гонщик был признан виновным. Ему назначили 10 лет колонии общего режима, а также возмещение вреда родным погибшей более 5 миллионов рублей, а пострадавшему парню - 3 миллиона рублей.