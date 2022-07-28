Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2022 10:54

Суд отправил в тюрьму водителя, сбившего насмерть девушку на Невском проспекте

За свою пьяную езду мужчина получил 10 лет колонии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Виновнику смертельного ДТП на Невском проспекте дали 10 лет тюрьмы / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Виновнику смертельного ДТП на Невском проспекте дали 10 лет тюрьмы / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге состоялся суд над мужчиной, который пьяным сбил на машине двух человек на Невском проспекте. Одна девушка после этого погибла. Заседание состоялось 28 июля 2022 года в Куйбышевском районном суде. Об этом рассказали в следственном комитете.

- Вечером 15 декабря 2021 года пьяный мужчина за рулем машины Volkswagen Polo гнал по Невскому проспекту от канала Грибоедова в сторону реки Мойки со скоростью более 85 км/ч. На перекрестке с Большой Конюшенной он сбил двух человек, которые переходили проспект по пешеходному переходу за зеленый сигнал светофора, - рассказали в следственном комитете.

В результате погибла 23-летняя девушка. 26-летнего молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Он выжил.

Гонщик был признан виновным. Ему назначили 10 лет колонии общего режима, а также возмещение вреда родным погибшей более 5 миллионов рублей, а пострадавшему парню - 3 миллиона рублей.