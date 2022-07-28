Общественный штаб по вопросам реновации появился в Петербурге

В Петербурге создан Общественный штаб по вопросам реновации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже несколько недель обсуждают законопроект о реновации, под который попадают так называемые "хрущевки". Решение о реновации будет приниматься не только относительно аварийных домов, но и типовых построек 1957-1970 годов. В связи с этим в городе создали Общественный штаб. Сообщается, что инициатива принадлежит спикеру Законодательного Собрания Александру Бельскому.

- Программа реновации должна быть максимально понятной и прозрачной для каждого жителя Петербурга, - отметил парламентарий.

Общественный штаб по вопросам реновации будет заниматься контролем, защитой прав жителей домов, а также изучением проблем. В состав штаба войдут депутаты города, представители районов, члены Общественной палаты и общественные деятели. Бельский отметил, что важно услышать собственников и их предложения в связи с проектом.