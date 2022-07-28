Госпиталь для ветеранов войн снова начал принимать больных коронавирусом в Петербурге

Для приема больных с COVID-19 вновь открывается корпус Госпиталя для ветеранов войн Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начала расти заболеваемость коронавирусом. Поэтому Госпиталь для ветеранов войн 28 июля 2022 года снова начал принимать зараженных. Для пациентов отведен корпус с 120 койками. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Наш город поддерживает число свободных коек на рекомендуемом Минздравом уровне – около 20 процентов. В последнюю неделю этот показатель уменьшился, в связи с чем было принято решение о перепрофилировании части корпуса-трансформера, - сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Сейчас в Петербурге развернуто более 1,2 тысячи коек для зараженных ковидом. Больных принимают в Боткина, Александровской больнице, детской больнице имени Филатова, а также в психиатрической имени Скворцова-Степанова.

Добавим, что 28 июля заболеваемость в Петербурге впервые за четыре месяца превысила отметку в 1 тысячу зараженных.