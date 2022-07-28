На время проведения Главного военно-морского парада ЗСД станет бесплатным Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года отметят День ВМФ. В связи с этим мосты в городе будут разведены, а многие набережные и улицы перекрыты. Чтобы горожане все же смогли добраться с одного берега Невы на другой, проезд по ЗСД станет бесплатным в Петербурге на время парада Военно-морского флота.

- 31 июля с 10.00 до 14.00 часов будет организован бесплатный проезд транспорта по Западному скоростному диаметру на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта, - сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Также бесплатный проезд по ЗСД был организован и 28 июля на время генеральной репетиции парада. Как сообщали в социальных сетях автомобилисты, многие водители направились на диаметр, из-за чего образовалась пробка.