Суд арестовал главу Федерации мотоциклетного спорта Петербурга по обвинению в педофилии

Обвиняемого в педофилии главу Федерации мотоциклетного спорта Петербурга арестовали до 25 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга 28 июля 2022 года провел заседание по делу главы Федерации мотоциклетного спорта города, обвиняемого в педофилии. 54-летнего мужчину задержали 26 июля за то, что он надругался над 14-летним мальчиком. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Обвиняемый был задержан 26 июля, в этот же день ему было предъявлено обвинение. Мужчина свою вину не признал, - рассказали в суде.

Известно, что не позднее мая того года мужчина находился у себя дома вместе с мальчиком. Он угрожал подростку и надругался над ним.

На суде мужчина возражал против ареста, заявляя, что ранее он не был судим и от следствия скрываться не собирается. Также он указал, что у него есть родственники, нуждающиеся в его уходе.

Однако суд отправил обвиняемого в СИЗО до 25 сентября.