Полиция задержала мужчину, избившего пассажира метро на станции «Невский проспект» в Петербурге

Полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в избиении человека на станции "Невский проспект" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который избил пассажира метро на станции "Невский проспект". Об этом 28 июля 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемому может грозить до восьми лет тюрьмы.

- Инцидент произошел в 6 часов утра 16 июля на станции метро "Невский проспект". Между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт. В итоге один из них ударил своего оппонента ногой по голове, - рассказали в полицию.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сообщается, что его здоровью был причинен тяжкий вред. По факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали 27 июля. Им оказался 24-летний молодой человек. Сейчас ему предстоит разбирательство в суде.