Первый NFT-спектакль создаст театр в Петербурге

Петербургский театр создаст первый в России NFT-спектакль Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге создадут первый в России NFT-спектакль. Его готовит Театр имени Андрея Миронова и собирается представить уже в новом сезоне. Режиссером выступит актер Алексей Морозов, для которого это станет дебютом. Зрителям представят постановку по пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня". Об этом режиссера рассказал на пресс-конференции 28 июля.

- Спектакль будет поставлен с максимальной бережностью по отношению к чеховскому тексту, - отметил Морозов.

Это будет первый в России спектакль с использованием цифрового дополнения. автор решил погрузить зрителей в закулисную жизнь и переживания актеров. Для этого будут созданы нейроакустические картины, которые будут передавать состояние актеров во время игры. После NTF-картины выставят на продажу.