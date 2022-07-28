Школьникам из Мариуполя показали репетицию парада кораблей в Кронштадте

Школьникам из Мариуполя показали репетицию морского парада в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двести школьников из Мариуполя, отдыхающие сейчас в лагере «Дружных» под Петербургом, смогли своими глазами посмотреть на проход боевых кораблей. Их отвезли на генеральную репетицию Главного военно-морского парада в Кронштадт.

- 200 ребят наблюдали проход на Кронштадтском рейде подводной лодки «Магадан», сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», учебного корабля «Перекоп», - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме этого школьники из города-побратима Петербурга увидели легендарный парусник – барк «Седов», а также атомные подводные лодки «Северодвинск», «Вепрь» и другие боевые корабли.

После этого юных мариупольцев отвезли в Никольский морской собор, а затем была прогулка в парке «Остров фортов».