Два автобусных маршрута изменят трассы в Петербурге с 1 августа

С 1 августа вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 августа 2022 года в Санкт-Петербурге два автобусных маршрута изменят трассы. Об этом сообщили в комитете по транспорту. Речь идет о маршрутах №176, который продлят до Финляндского вокзала, и №271.

- С 1 августа маршрут №176 продлят до Финляндского вокзала, но при этом автобус перестанет ходить по Суздальскому проспекту, Тимуровской улице, Ушинского и Демьяна Бедного, - рассказали в комитете.

Остановка у Финляндского вокзала у автобуса будет на площади Ленина, там же, где останавливаются троллейбусы №38 и 43. Оттуда трасса будет проходить по улице Комсомола, Кондратьевскому проспекту, Лабораторной улице, Лабораторному проспекту, на Бестужескую и далее по трассе до Гражданского проспекта.

Трасса автобуса №271 больше не будет пролегать по Лабораторному проспекту, а пойдет по Кондратьевскому.