Молодой нерпенок поселился на реке Волхов в Ленобласти

Молодой нерпенок поселился с людьми на Волхове. Фото: vk.com/sealrescue

Еще один маленький нерпенок решил поселиться поближе к людям и подальше от Ладожского озера, где ему положено обитать по названию. Юная ладожская нерпа облюбовала для себя берега реки Волхов в Ленобласти.

- Нерпенок решил пожить рядом с людьми и теперь он ночует в одном из населенных пунктов на реке Волхов, в нескольких десятках километрах от Ладоги. Жители его любят и очень о нем беспокоятся, - сообщает паблик петербургского Центра спасения тюленей ВКонтакте.

Судя по фото, нерпа полностью здорова, упитана и не испытывает проблем. А ученым, видимо. Придется переименовывать ладожскую нерпу в новый подвид, живущий в Неве, Волхове и других реках, поближе к людям.